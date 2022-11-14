Цены на газ в Европе снова растут

Новая неделя в Европе началась с роста цен на «голубое топливо» после спада на прошлой неделе. Ничего аномального не произошло, все закономерно. Цены на газ и температура двинулись в противоположных направлениях: столбики ртутных термометров предсказуемо начали спускаться вниз, а цены на газ – подниматься вверх.
Газовые фьючерсы на голландском хабе TTF, сообщает Bloomnerg, после 15-процентного снижения на прошлой неделе выросли утром 14 ноября на 5,8%. Затем они, правда, поползли вниз. Так, фьючерсы с поставками газа в декабре стоили в Амстердаме в 8.23 утра по местному времени на 4,2% дороже или 102 евро за МВт-час. Согласно метеопрогнозу Maxar Technologies LLC, погода после аномально теплого октября к концу текущей недели и на следующей неделе в отдельных частях континента ухудшится. Станет значительно холоднее, в результате чего люди, естественно, начнут включать обогреватели и газовые горелки, чтобы согреться.
Что касается проблем с поставками газа, тоже подтолкнувшими цены на него вверх, то они несколько сократились, сообщает газовый оператор Gassco, из-за технических проблем на двух газовых месторождениях в Норвегии.
Несмотря на некоторое похолодание все же на осень европейцам в этом году грех жаловаться. По крайней мере, сейчас, когда до конца осени остались еще две недели. Аномально холодной зимы, которая могла бы поставить Европу на грань катастрофы из-за энергетического кризиса, к счастью, кажется, не будет. По данным Copernicus Climate Change Service, одной из крупных европейских метеослужб, высока вероятность того, что предстоящая зима на континенте будет теплее обычной. У европейцев затеплилась надежда, что благодаря высоким температурам и до отказа заполненным подземным газовым хранилищам зима пройдет без отключений и ограничений. Власти поддерживают осторожный оптимизм, но добавляют, что еще одним важным условием для того, чтобы нормально пережить зиму, является экономия. Власти неустанно призывают население экономить энергию и газ.
«Прогноз на зиму 2022-23 годов основывается на очень теплом октябре, который позволил снизить потребление газа более чем на 20% по сравнению со средним,- говорится в аналитической записке для клиентов Deutsche Bank.- И хотя существуют некоторые неопределенности с поставками сжиженного газа в следующем году, все это, конечно, положительный знак».
Впрочем, политики призывают не расслабляться и говорят, что энергетический кризис еще не закончился. Обстановка на газовых рынках остается крайне напряженной, а следующая зима (2023-24) вполне может оказаться даже труднее предстоящей. Да и с предстоящей зимой еще далеко не все ясно. Конечно, более высокие по сравнению со средними температуры не могут не радовать, но вне всяких сомнений в отдельные части Европы время от времени будут вторгаться холодные воздушные массы. Очень много будет зависеть от температуры за окном и продолжительности похолоданий.