Цены на газ в Европе снова растут

Новая неделя в Европе началась с роста цен на «голубое топливо» после спада на прошлой неделе. Ничего аномального не произошло, все закономерно. Цены на газ и температура двинулись в противоположных направлениях: столбики ртутных термометров предсказуемо начали спускаться вниз, а цены на газ – подниматься вверх.

Газовые фьючерсы на голландском хабе TTF, сообщает Bloomnerg, после 15-процентного снижения на прошлой неделе выросли утром 14 ноября на 5,8%. Затем они, правда, поползли вниз. Так, фьючерсы с поставками газа в декабре стоили в Амстердаме в 8.23 утра по местному времени на 4,2% дороже или 102 евро за МВт-час. Согласно метеопрогнозу Maxar Technologies LLC, погода после аномально теплого октября к концу текущей недели и на следующей неделе в отдельных частях континента ухудшится. Станет значительно холоднее, в результате чего люди, естественно, начнут включать обогреватели и газовые горелки, чтобы согреться.