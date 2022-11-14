Туризм, медицина и ЖКХ получат поддержку по линии нацпроекта

Российский премьер Михаил Мишустин согласился с продлением и расширением нацпроекта «Производительность труда», предложенными главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Согласно инициативе министерства, проект предлагается продлить после 2024 года, и включить в него предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

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«Конечно, нужно эту работу продолжить... Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом, укрепления технологического суверенитета страны», — приводит «Интерфакс» слова главы российского правительства на совещании с членами кабинета министров.

Максим Решетников заявил, что, если решение о продлении и расширении будет принято, это поможет в 2 раза увеличить число потенциальных предприятий-участников.

Национальный проект «Производительность труда» призван способствовать достижению прироста производительности труда в России в размере 5% в год. Как указывает информагентство, основными инструментами при этом служат финансовое стимулирование, и консультации экспертов по совершенствованию управления, логистике, сбыту продукции.

