Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта в Стамбуле

Турция отказывается принимать соболезнования от США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам. Улица Истикляль — наше дитя. Если бы мы не поймали нападавшего, он бы сегодня бежал в Грецию», —цитирует РИА «Новости» заявление Сулеймана Сойлу, которое он сделал в эфире телеканала CNN Türk.

Между тем, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших.

Напомним, в воскресенье в Стамбуле прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало на улице Истикляль стамбульского района Бейоглу, пользующегося популярностью у туристов. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, обращаясь к нации, что в результате террористической атаки погибли 6 человек, ранены — 81. Предполагаемый исполнитель теракта задержан.