В ОЭЗ Москвы в Печатниках открыли зону таможенного контроля

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус», резидент особой экономической зоны Москвы, открыла на своей площадке в Печатниках зону таможенного контроля. Благодаря этому компания сможет сэкономить на налогах на поставку оборудования для производства. примерно 150 млн рублей.

«Производитель электрогрузовиков станет одним из первых десяти резидентов, организовавших в ОЭЗ «Технополис Москва» зону таможенного контроля. Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья. В прошлом году такие зоны открыли пять резидентов столичной ОЭЗ и получили налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году преференцией воспользовались еще четыре резидента», – об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Зона таможенного контроля (ЗНТ) «Электромобили Мануфэкчуринг рус» занимает более 800 кв. метров. Она оборудована в двух цехах – электротехническом и цехе металлообработки. Эти производственные комплексы имеют основные и запасные выходы, оснащенные информационными системами контроля доступа и сигнализацией, и другими системами безопасности. Зона контроля имеет ограждение, которое позволяет исключить бесконтрольный доступ к размещенным внутри нее товарам.

«Управляющая компания ОЭЗ Москвы оказывает консультативную и организационную поддержку предприятиям, планирующим использовать свободную таможенную зону. Резидентам поясняют требования Федеральной таможенной службы Российской Федерации, помогают сформировать пакет документов и получить разрешение на применение льгот. Стандартный срок его выдачи с момента подачи заявки – не более четырех месяцев», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компании для завершения процедуры необходимо получить разрешение на применение процедуры свободной таможенной зоны от федеральной таможенной службы. За счет таможенной зоны компания сократит издержки при ввозе высокотехнологичного оборудования и снизит себестоимость электрогрузомобиля.

«Производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих. Но для комплектации производственных линий частично требуется импортное оборудование. Всего будет установлено порядка 30 единиц оборудования, включая сварочные, токарные, фрезерные станки, в том числе многоосевые высокотехнологические металлообрабатывающие станки, установки лазерной резки и участки производства электродвигателей. Также в электротехническом цехе будет располагаться линия монтажа электротехнических плат. Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на оборудование примерно на треть. Предполагаемая экономия составит порядка 150 миллионов рублей», – отметил генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин.