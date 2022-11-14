В России резко вырос спрос на частные бункеры

В текущем году спрос на частные бункеры в России вырос в несколько раз, особенно сильный рост был зафиксирован после начала частичной мобилизации. Строительство индивидуальных защитных сооружений заказывают в основном на дачных участках, также много желающих переоборудовать подвалы частных домов, особенно на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные специализированных компаний.

Статья по теме: Жители приграничных с Украиной регионов начали активно продавать жилье

«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО», — рассказал основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.

Повышенный спрос на строительство частных бункеров отметили и в компании «Спецгеопроект». По словам гендиректора Данилы Андреева, особенно много заявок поступало с юга России, с приграничных территорий, многие просили переоборудовать подвал в доме.

По словам специалистов, бункер в капитальном исполнении строится, как правило, в железобетоне на участке, кроме того, можно переоборудовать уже существующее помещение, например подвал. По нормам, объекты гражданской обороны должны обеспечить выживание людей в течение 48 часов. Россияне же предпочитают бункеры, в которых можно провести несколько недель и даже месяцев. Некоторые совмещают их с помещением для хранения овощей и фруктов, кто-то из укрытия делает рабочий кабинет, фитнес-зал или винотеку.

Каждый бункер индивидуален, его минимальный размер, как правило, 2х4 метра, толщина стен — от 20 см, основное наполнение — защищенная вентиляция, автономная система электрификации и санузел, часто — скважина с водой. Конечная стоимость бункера зависит от его площади, оснащения, концепции, а также геологии земли. Энергонезависимый бункер на четырех человек стоит, как минимум, 5 млн рублей.

