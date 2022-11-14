В «Русагро» подготовились к ухудшению ситуации в Белгородской области

Группа «Русагро» подготовила планы работы активов, расположенных вблизи государственной границы России и Украины в Белгородской области, на случай ухудшения ситуации.

«По всем активам, которые у нас находятся в непосредственной близости от границы, у нас есть очень подробные планы, что мы делаем в случае ухудшения ситуации. Для нас, безусловно, главное — обеспечить безопасность людей, поэтому мы этим очень внимательно занимаемся, и все внутренние планы на этот счет есть», — приводит «Интерфакс» финансового директор группы Александра Тарасова.

«Достаточно существенная часть земельного банка приходится на Белгородскую область, но при этом надо понимать, что Белгородская область большая, не только приграничная», — добавил топ-менеджер «Русагро».

Напомним, что в Белгородской области расположены сахарные заводы и элеваторы «Русагро». Сейчас работа в регионе продолжается, в частности, работают все сахарные заводы компании.

Стоит отметить, что в текущем году «Русагро» ожидает капитальные затраты на уровне 15-16 млрд рублей и рассчитывает на такой же объем CAPEX в 2023 году без учета дополнительных инвестиций в случае приобретения активов.