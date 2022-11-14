В Стамбуле задержан человек, оставивший накануне бомбу в районе Бейоглу

Турецкие правоохранители задержали человека, предположительно оставившего бомбу в стамбульском районе Бейоглу. О ходе расследования воскресного теракта в Стамбуле журналистам рассказал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками управления безопасности Стамбула. Он на допросе», – приводит ТАСС слова министра.

Сойлу также сообщил, что по информации следствия, к теракту причастны курдские группировки, базирующиеся в Сирии. «По нашим оценкам, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна», – сказал он.

Кобани и Африн – сирийские города, в которых активны боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» сирийских курдов (СНС и РПК, признаны в Турции террористическими). «Наши выводы указывают на РПК/СНС», – добавил Сойлу.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил в соцсетях, что после оказания помощи из стационаров выписаны 50 человек, пострадавших в воскресном теракте; 31 еще проходят лечение. «Двое из пяти пострадавших, помещенных в реанимацию, все еще в тяжелом состоянии», – сообщил Ерликая.

Напомним, в воскресенье в Стамбуле произошел взрыв. Взрывное устройство сработало на улице Истикляль стамбульского района Бейоглу, пользующимся популярностью у туристов. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, обращаясь к нации, что в результате взрыва погибли 6 человек, ранен – 81. Основной версией произошедшего турецкие власти называют теракт.

