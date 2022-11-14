В VK рассказали о травле в сети

VK Образование и Учи.ру опубликовали сегодня итоги опроса о проблеме травли в сети среди учителей и школьников. В нем приняли участие 821 преподаватель и 988 учеников первого — девятого классов. Респонденты отвечали на вопросы о пассивной агрессии и кибербуллинге. Опрос показал, что с ней в школе и в интернете сталкиваются как дети, так и взрослые.



С термином «пассивная агрессия» знакомы 71% учителей и 17% школьников. И среди взрослых, и среди детей много тех, кто сталкивался с проявлениями пассивной агрессии в школе и в сети. Так, ее жертвами были 42% учеников, знающих, что это такое. Больше половины учителей, знакомых с этим явлением — 53% — были свидетелями проявления пассивной агрессии. 36% педагогов становились жертвами пассивной агрессии со стороны родителей школьников, 27% — коллег, 19% — учеников.

Главным проявлением пассивной агрессии и учителя, и ученики считают грубость (56% и 30% соответственно). Педагоги также выделяют сарказм (52%) и игнорирование (51%), а в топ-3 ответов школьников входят обидные шутки (29%) и пакости (26%). Интересно, что дети расценивают выпендреж тоже как проявление пассивной агрессии.

За год с 20% до 47% увеличилась доля учителей, которые считают кибербуллинг проблемой, но признают, что не знают, как с ним бороться. Если в прошлом году каждый второй учитель говорил, что ему известны методы борьбы с травлей в интернете, то сегодня таких только треть — 35%. При этом доля педагогов, считающих, что кибербуллинг — это не проблема, а нормальное явление в сети, почти не изменилась (9% в 2021 году и 7% в 2022 году). Каждый десятый учитель все еще не знает, что представляет собой кибербуллинг.

Больше трети педагогов (37% опрошенных) убеждены, что их ученики не сталкиваются с травлей в интернете (в прошлом году таких было 50%). 15% сказали, что осведомлены о таких случаях, но им удается их пресекать (против 12% в 2021 году). 28% признались, что помочь ученикам им удается не всегда (против 12% в прошлом году). Главная причина для более половины педагогов (54% опрошенных) — отсутствие понимания, как это сделать. 6% считают, что бороться с кибербуллингом невозможно.

Основным способом предотвратить травлю в сети учителя считают беседы — с коллективом учеников, с жертвами и агрессорами, с родителями. Но также есть мнения о том, что к решению проблемы необходимо привлекать правоохранительные органы. Чаще всего учителя сталкиваются с ситуациями онлайн-травли в средней школе. Но есть случаи и в последних классах начальной.



Каждый пятый школьник — 23% — был в ситуации, когда сообщения или комментарии в интернете заставляли его чувствовать обиду (против 18% в 2021 году). При этом с возрастом эта доля увеличивается: 19% в начальной школе и 35% — в средней. Две трети сталкивались с обидными сообщениями или комментариями всего пару раз, а каждый пятый (21%) оказывается в такой ситуации каждый раз, когда с кем-то ссорится. По сравнению с прошлым годом эти цифры практически не изменились: тех, кто сталкивался с кибербуллингом пару раз, было 69%, а тех, кто сталкивается с ним регулярно при ссорах, — 24%.

Самыми популярными способами защиты от кибербуллинга у 47% школьников является добавление в друзья только знакомых людей, у 46% — блокирование обидчиков и закрытие от них своих страниц, у 43% — обсуждение проблемы с учителем, родителями и психологом. Интересно, что доля детей, готовых обращаться за помощью ко взрослым, за год сильно увеличилась: в 2021 году таких было всего 11%. 5% детей считают, что защититься от онлайн-травли невозможно.

Отвечая на вопрос о том, кому они считают правильным сообщать о травле в интернете, школьники чаще всего выбирали родных (81% против 51% в 2021 году). Обсуждать эту тему с друзьями и учителями, как и в прошлом году, готовы примерно одинаковое количество детей — 17% и 15% соответственно (против 11% и 13% годом ранее). При этом в средней школе доля тех, кто будет искать поддержки у друзей, больше: 23% против 8%.