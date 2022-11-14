Владимир Путин планирует обратиться с посланием парламенту в нынешнем году

Оглашение президентского послания Федеральному Собранию запланировано до конца текущего года. Об этом, правда, с оговоркой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока до конца года планируем [оглашение послания]. По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, 11 ноября Песков сообщил, что работа над текстом документа ведется уже давно, она растянута во времени. Как напоминает агентство, о начале серии совещаний по подготовке к посланию 2022 года было сообщено 17 февраля.

Также ранее пресс-секретарь Кремля объяснил, что оглашение послания Федеральному собранию и проведение прямой линии с россиянами зависят от графика президента и будут подстраиваться под него. График главы государства «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична», — пояснил он.

В предыдущий раз президент Путин выступил с посланием к Федеральному собранию более года назад, 21 апреля 2021 года.

