ВС РФ отбили в ДНР ключевой населенный пункт

Вооруженные Силы России полностью освободили населенный пункт Павловка на территории ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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«14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике», — говорится в сообщении Минобороны.

Несколько дней назад врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за Павловку идут тяжелые бои. По словам Пушилина освобождение Павловки позволяет отодвинуть украинские вооруженные формирования от Донецка и начать наступление на город Угледар.

Напомним, накануне российская армия полностью взяла под контроль населенный пункт Майорск в ДНР.