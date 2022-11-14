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ВС РФ отбили в ДНР ключевой населенный пункт

14 ноября 2022, 16:05
t.me/wargonzo

Вооруженные Силы России полностью освободили населенный пункт Павловка на территории ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале. 

«14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике», говорится в сообщении Минобороны. 

Несколько дней назад врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за Павловку идут тяжелые бои. По словам Пушилина освобождение Павловки позволяет отодвинуть украинские вооруженные формирования от Донецка и начать наступление на город Угледар. 

Напомним, накануне российская армия полностью взяла под контроль населенный пункт Майорск в ДНР. 