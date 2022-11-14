Евросоюз сегодня не введет новые антироссийские санкции

Министры иностранных дел Евросоюза на своей встрече 14 ноября не планируют принятие новых санкционных мер против России. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель.

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«Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября», — приводит РИА Новости слова европейского чиновника. Он счел нужным добавить, что на техническом уровне работа над очередными антироссийскими санкциями продолжается.

Напомним, что после начала российской армией специальной военной операции на Украине, США и страны Евросоюза ввели против российской экономики и ряда граждан РФ восемь пакетов санкций.

