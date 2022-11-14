Заммэра Ефимов: почти 10 млрд рублей инвесткредитов по льготной ставке одобрили предприятиям Москвы

Промышленные предприятия Москвы в 2022 году оформили инвестиционные кредиты по льготным ставкам на общую сумму почти в 10 млрд рублей. Об этом сообщил 11 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РБК ТВ. Займы по сниженным ставкам мэрия города начала выдавать в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса.

«На данный момент сумма льготных инвестиционных кредитов, одобренных столичным промышленным организациям, достигла почти 10 млрд рублей. Поддержку получили производители косметических средств, компании из сферы переработки отходов и других отраслей», – сказал Владимир Ефимов.

Напомним, возможность получить инвестиционный кредит по сниженной ставке у промышленников Москвы появилась в конце марта. Тогда на эти цели из городского бюджета выделили 20 млрд рублей, средства направили оператору программы — Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. В июне по решению Сергея Собянина ставку снизили с 9% до 3% годовых, а максимальный размер — увеличили с 1 до 3 млрд рублей. Средства в рамках этого инвесткредита можно направить на покупку нового оборудование, создание промышленной инфраструктуры, покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Дополнительно предприятия столицы смогли подавать заявки на займы, на пополнение оборотных средств или строительство производств. По оценкам правительства Москвы, общий объем заявок на льготные кредиты на разные цели, одобренных городским компаниям, уже превысил 170 млрд рублей.

«Одобрены заявки около 70 организаций на кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и реализацию проектов нежилого строительства», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что предпринимателям нужно заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается контракт об уплате части процентных ставок. Далее каждый месяц, за три дня до списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.