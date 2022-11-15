Акции дня: бумаги строительных компаний растут вслед за «Самолетом»

В плюсе торговались акции девелоперов по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 15 ноября. За день прибавили в цене бумаги группы «Самолет» (+3,17% до 2636 рублей за штуку), ЛСР (+2,49% до 493,4 рублей за штуку), Эталон (+1,30% до 53,08 рублей за штуку) и ГК «ПИК» (+5,28% до 660,2 рублей за штуку).

Акции дорожали вслед за котировками одного из крупнейших застройщиков группы «Самолет». В понедельник компания о том, что стоимость активов выросла на 64% и достигла отметки 634,7 млрд рублей, такую оценку дала консалтинговая компания Commonwealth Partnership. Годом ранее их стоимость оценивалась в 387,3 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,96% до 2223,26 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,89% до 1159,59 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:56 мск составила 93,41 долларов за баррель (+0,29%). Российская валюта слабела – 60,7 руб. за доллар.