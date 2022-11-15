Банки подняли ставки по депозитам

По итогам первой декады ноября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,98%. По сравнению с третьей декадой октября она выросла на 0,14% (с 6,84%), а за месяц — на 0,31% (с 6,67%), следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в нобре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада ноября — 6,98%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,84% (+0,09%); от 91 до 180 дней — 6,58% (+0,14%); от 181 дня до 1 года — 6,58% (+0,06%); на срок свыше 1 года — 7,41% (+0,19%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

