Бюджет хотят дополнить пивом

Поштучный учет буквально каждой выпускаемой в России бутылки пива позволит полностью пресечь нелегальный оборот продукции такого рода, полагают в Министерстве промышленности и торговли РФ. Вводимую для этого систему маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) предполагается объединить с уже существующей системой учета алкоголя ЕГИАС. Пока, впрочем, в тестовом режиме.

«Согласно данным исследования Национального научного центра компетенции по незаконному обороту промышленной продукции и наших коллег из Высшей школы экономики, доля незаконного оборота пива и пивных напитков выросла с 11.3% в 2019 году и до 16.6 % в 2021 году. Многие эксперты отмечают тенденцию, говорящую о возможности дальнейшего ее увеличения», — заявил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

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Он добавил, что в силу такого положения вещей бюджет страны ежегодно теряет от 20 дот 27 млрд рублей поступлений только по акцизам. При этом сейчас в качестве эксперимента Минпромторгом совместно с Росалкогольрегулированием и ЦРПТ завершается работа по интеграции двух систем прослеживаемости — системы маркировки и ЕГАИС, что позволит в дальнейшем осуществлять работу в режиме «единого окна».

Представители ЦРПТ уточнили, что с 1 марта следующего года ожидается вступление в силу соответствующего постановление правительства, а с 1 апреля — начаться маркировка кегов, как наиболее простой с точки зрения технической отработки, но имеющей в объемной доле пивной продукции большой процент тары. Осенью ожидается старт маркировки стеклянных и пластиковых бутылок, а в начале 2024 года — алюминиевых банок.

При этом две системы — маркировочная и ЕГАИС — не будут дублировать друг друга, так как во вторую подаются сведения об общих объемах производства и о списании пива в розничном звене. Поштучная же прослеживаемость каждой упакованной единицы с идентификацией каждой бутылки там не ведется.

Пивовары устраивают путч

Председателя совета Союза российских пивоваров, генеральный директор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман на другой пресс-конференции, также прошедшей во вторник, но в пресс-центре МИА «Россия Сегодня», заметил, что правительство уже готовит постановление о введении маркировки, хотя итоги эксперимента, о котором говорят ее сторонники, еще не подведены

«Это, как минимум, нелогично. Кроме того, мы видим, что ситуация становится все сложнее: и в пивоваренной отрасли, и в целом на потребительском рынке. Последствия, как для участников рынка, так и для потребителей, могут быть катастрофическими», — указал он.

Даниил Бриман напомнил, что рынок пива — это тысячи предприятий, в том числе и работающие на пивоваренные компании, смежники и так далее. В общей сложности пивоваренная отрасль обеспечивает не менее 500 тысяч рабочих мест. Только от уплаты ей акцизов формируется около 1% ВВП страны. При этом за последние 10 лет ставка акциза на пиво выросла в 8 раз.

«Мы видим, что рынок не такой радужный, пивная отрасль стагнирует, даже сокращается. И почему мы настаиваем на том, что мера по маркировке несвоевременная и ненужная: государство имеет все необходимые инструменты для контроля, в частности — ЕГАИС, которая позволяет полностью контролировать производство и оборот пивоваренной продукции, как в объеме, так и в количественных показателях. Существует и расчет производственной мощности. система Федерального реестра алкогольной продукции. Росалкогольрегулирование модернизирует и обновляет реестр индикаторов риска, на основе чего проверки пивоваренных производств проходят постоянно», — констатировал он.

«Производство пива — это крайне тяжелый технологический процесс. Его не наладить в гараже или полуподвале, пивоварение требует серьезного оборудования. Подделывать его невыгодно и невозможно по сути», — резюмировал Даниил Бирман.

Подтвердил данную позицию и член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции, напитков брожения и общественному питанию Алексей Небольсин. Он заметил, что обычно подделывают самые раскрученные на рынке бренды. Таковыми, если говорить о пиве, в РФ владеют крупные компании, их продукция стоит сейчас аномально дешево из-за агрессивной демпинговой политики, что делает якобы возможное производство кустарным способом неликвидным. Спрятать же целый завод по производству контрафактного пива — утопия.

Отрасль боится деградации

Отразится маркировка и на цене пива. «Очевидно, что маркировка приведет и к росту себестоимости готовой продукции. Стоимость оборудования составляет примерно 20 млн рублей на современную линию. Поскольку у нас 32 линии, это выливается в 650 млн рублей, что сопоставимо двум новым линиям розлива. То есть в итоге, если мы говорим про бутылку и банку, рост розничной цены составит порядка 2 рублей», — посетовал генеральный директор АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» Юрий Антонов.

При этом данное предприятие, как и прочие игроки рынка, в текущих экономических реалиях, вызванных санкционным давлением на РФ, уже столкнулось с проблемами в части необходимой для выпуска качественной продукции модернизации оборудования, без которой отрасль ждет деградация. Введение обязательной маркировки лишь усугубит модернизационный кризис.

«Маркировочное оборудование содержит в себе часть продукции двойного назначения. Зачастую мы теперь вынуждены подписывать кучу документов для поставщиков, подтверждающие гражданский оборот. И становится очевидно, что закупить оборудования на всю отрасль в ближайшие годы просто не получится», — предположил гендиректор «Очаково».

Сторонники маркировки варианты решения проблемы со средствами производства пока не предлагают. «Каких-то разумных доводов мы не слышали. Единственный аргумент, который можно зафиксировать, это то, что, как заявляет ЦРПП, налажен параллельный импорт. Но мы не знаем стабильность канала подобных поставок», — сообщил в эксклюзивном комментарии «Эксперту» Юрий Антонов.

Пожалуй, в аргументах, приводимых каждой из сторон бурлящего околопивного конфликта, есть рациональное зерно. Дополнительные средства бюджету сейчас, безусловно, очень нужны, но прихлопнуть регуляторным бременем приносящую «пивные» деньги в казну отрасль также было бы неразумным решением. Поэтому остается надеяться, что в правительстве до того, как подписать постановление об обязательной маркировке пива пивной продукции, внимательно изучат все аспекты ситуации, проверят каналы поставок оборудования и, самое главное, беспристрастно оценят итоги экспериментальной интеграции маркировочной системы и ЕГАИС. Без всего этого решение рискует оказаться «недоваренным».