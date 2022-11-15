Число землян достигло исторической отметки в 8 миллиардов человек

Пресс-служба ООН объявила, что число жителей планеты Земля достигло 8 миллиардов человек. По информации международной организации, с момента прежнего «рекорда» в 7 миллиардов прошло 12 лет.

«Это историческая веха в развитии человечества», — цитирует ТАСС сообщение Организации Объединенных Наций.

При этом, Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) указал, что при неизбежности роста земного населения, который достигнет отметки в 10,4 млрд человек к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются. Ведомство указывает, что согласно из данным две трети человечества живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост населения приходится главным образом на беднейшие африканские страны, расположенные южнее Сахары.

UNFPA в своем сообщении указал, что, принимая во внимание настоящую численность населения, мировое сообщество должно сосредоточиться на поиске проверенных, эффективных решений для смягчения стоящих перед миром вызовов и достижения целей устойчивого развития. В фонде заявили, что для этого необходимо увеличить инвестиции в соответствующие программы по поддержке населения, что позволит сделать мир более безопасным, устойчивым и инклюзивным.