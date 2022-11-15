Эксперт Дипломатической академии МИД: России не стоит полагаться на Китай в качестве единственного союзника

Эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов считает, что несмотря на продуктивное сотрудничество Москвы и Пекина, России не стоит полагаться на единственного партнёра, а искать других союзников.

В интервью Общественной службе новостей, он в частности, отметил, что необходимо отталкиваться от того, какие национальные в настоящее время есть у РФ и КНР и каким образом они пересекаются.

«Со стороны торгово-экономических отношений в текущем году можно наблюдать рост. Так за 10 месяцев мы наторговали с Китаем, более чем на 153 млрд долл. – это больше, чем за весь предыдущий год», – подчеркнул дипломат.

При этом он напомнил, что Москва в связи с санкционным давлением сократила поставки ряда товаров и услуг на европейские рынки, которые быстро переориентировались на Китай. Это говорит о том, что Пекин плотно сотрудничает не только с нами, но и с другими странами.

«Нам у КНР стоит поучиться тому, что не нужно полагаться только на одного единственного партнёра, будь он в Африке, Азии или Латинской Америке – не важно», – отметил эксперт.

Он полагает, что сегодня Китай вряд ли будет готов действовать каким-то радикальным путём на международной арене.

«Потому что перед Поднебесной стоят долгосрочные задачи по модернизации. Китай, конечно же, будет искать сотрудничество с Россией, но одновременно – и со странами Запада, которые для нас являются недружественными», – резюмировал Нежданов.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Алексея Маслова – директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова – отношения между Россией и Китаем с каждым годом становятся всё более многомерными.

Это, в частности, заметно, как считает он и по товарообороту, годовой объём которого с 2018 года постоянно превышает отметку 100 миллиардов долларов, и по развитию совместных проектов в области безопасности и бизнеса. А также по явно сближающимся оценкам текущих международных процессов.