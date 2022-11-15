Федеральные органы власти в новых субъектах России сформируют в этом году

До конца текущего года на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей будут сформированы федеральные органы власти. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«До конца года все структуры должны быть организованы. Это прокуратура, МВД, Росгвардии, ФСБ, Росреестр и другие», — цитирует парламентария ТАСС.

Информагентство напоминает, что генеральный прокурор России Игорь Краснов уже подписал приказы, согласно которым в системе генпрокуратуры РФ образованы соответствующие ведомства в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

«Назначены прокуроры регионов. После этого те сотрудники, которые сегодня там работают, пройдут переаттестацию. Кто останется, кто уйдет, это уже решать новым прокурорам, а дальше подбор кадров и перевод из других субъектов в прокуратуру новых регионов», — уточнил Водолацкий.

Напомним, 30 сентября были подписаны договоры о вхождении в состав России новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожской области. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию России.

