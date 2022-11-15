Глава ЦБ назвала точки опоры российской экономики на ближайшие годы

Госдума приняла к сведению документ, подготовленный Центробанком, содержащий основные направления денежно-кредитной политики на три года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя его, отметила, что цели и принципы останутся прежними, упор будет сделан на обеспечение низкой инфляции, кроме того, особое внимание в ближайшие годы будет уделено развитию рынка капитала и внедрению цифрового рубля.

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«Есть стратегически важные направления, которые должны сейчас развиваться ускоренными темпами и требуют больших финансовых ресурсов. И Банк России готов будет применять стимулирующее регулирование к банкам, чтобы кредитование таких проектов набирало обороты. Здесь мы собираемся опираться на так называемую таксономию (попросту — критерии) проектов технологического суверенитета и модернизации экономики, которую разрабатывает при нашем участии правительство и соответствующим образом будем настраивать регулирование банками», — заявила Набиуллина.

Кроме того, по мнению главы ЦБ, сейчас очень важно развивать рынок капитала. По сути, он должен стать главным источником долгосрочного финансирования. Инструменты фондового рынка в целом должны развиваться вместе с изменением экономики и быть более гибкими, отметила Набиуллина.

Выпуск цифрового рубля также входит в ближайшие планы ЦБ. Цифровая валюта даст преимущества внутри страны и позволит развивать трансграничные платежи, подчеркнула глава Банка России. Она также отметила, что сейчас ЦБ ведет работу по укреплению киберустойчивости финансового сектора, дальнейшему развитию Системы быстрых платежей и международных платежей с упором на расчеты в национальных валютах.

«Центральный Банк реально многое делает для того, чтобы ситуация менялась к лучшему, и преодолевает те вызовы, с которыми столкнулась наша страна в части денежно-кредитной политики. Мы все поддерживаем эту работу. При этом настаиваем, чтобы эти действия были более решительными, смелыми. От этого многое зависит в нашей стране», — резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги пленарного заседания.

