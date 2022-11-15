В городах Украины отключили электричество и воду после массированного ракетного обстрела

После массированного ракетного удара экстренные отключения электричества вводятся в Киеве и других городах Украины.

По данным ТАСС, которое ссылается на информацию Telegramm-каналов, свет выключили уже в ряде районов столицы «незалежной». При этом отмечается, что графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

В свою время «Взгляд» передаёт, что взрывы частично обесточили Львов, об этом заявил мэр города. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работала система ПВО, но судя по всему не очень успешно – в части Житомира нет сейчас электричества и воды.

По словам руководитель Харьковской областной администрации Олега Синегубова, обесточены некоторые районы Харькова. Кроме того, в городе не работает метро.

Мэр Ровно Александр Третьяк рассказал, что ракетный удар пришёлся по объекту критической инфраструктуры города, из-за чего часть Ровно сейчас также без электричества. Из-за отключений света в разных районах прямо на дороге остановились троллейбусы, город сейчас стоит в огромных пробках, на перекрестках работают регулировщики. В этой связи градоначальник призвал жителей не выезжать на автомобилях в город.

В настоящее время нет электричества также в Хмельницком, Сумах и Полтаве. По словам руководителя Винницкой области Сергея Борзова, в Винице после попадания в объект критической инфраструктуры, тоже начались перебои со светом.

