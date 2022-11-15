Как прошло самое громкое событие осени в сфере инвестиций

Известные инвесторы, банкиры и государственные деятели выступили перед участниками мероприятия и представили свое видение текущей экономической ситуации. Посетители Форума имели возможность задать вопросы экспертам и получить личные рекомендации.

На Форуме работали 5 параллельных сессионных залов разных тематик. Зал «Рынок облигаций. Остров выживших» был организован совместно с Ассоциацией владельцев облигаций. Спикеры обсудили состояние российской экономики в условиях санкций, будущее долгового рынка РФ и возможности построения безубыточных стратегий инвестирования в условиях новой реальности.

Также на Форуме проходили сессии, посвященные рынку акций и паев, инвестициям в перспективу и бизнес. Целью мероприятия было предоставление площадки для обсуждения не только классических инвестиционных инструментов, но и обращение внимания общественности на новые перспективные направления. Так, сессия «Инвестиции в прекрасное», организованная при поддержке издания The Voice (ex. Cosmopolitan), стала местом, где женщины смогли поделиться своими историями успеха, который пришел к ним через инвестиции в публичность, личный бренд, искусство и другие альтернативные инструменты. Среди спикеров были певица, владелица марки одежды LA STORY Анна Седокова, блогер (5млн), основатель бренда косметики La Vlu Ника Вайпер, кандидат наук, психолог, радиоведущая, основатель школы по повышению самооценки Self-Evolution Анетта Орлова.

Модераторами сессий выступили эксперты из различных отраслей. В их числе – основатель и управляющий партнер TOP MODERATOR Руслан Бондаренко, PR-директор The Voice Никита Мартынов, ведущий деловых и бизнес-мероприятий, партнёр сообщества TOP MODERATOR Артём Лёсин, главный редактор Finversia Ян Арт, руководитель проекта «РБК Инвестиции» Анна Кожухарь, экономический обозреватель медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Беляков, обозреватель РБК ТВ, партнер проекта TOP MODERATOR Денис Горшков и другие. Благодаря тому, что модераторы в каждой из секций сменялись и зачастую были из разных профессиональных сфер, на Форуме получилось достигнуть желаемого плюрализма мнений.

Завершением Форума стало вручение наград лауреатам Премии Investment Leaders-2022. В числе победителей этого года: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», УК «Альфа-Капитал», УК «Открытие», Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», Росгосстрах Жизнь, АО «Финам», Открытие Инвестиции, ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Советники Винвестора, Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, Консалтинговая группа РКТ, Консультационный центр

АО «ДОМ.РФ», Positive Technologies, ООО «Феррони», ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», АО «МГКЛ» (ГК «Мосгорломбард»), Intelion Data Systems, онлайн-школа инвестиций ALTECO, Pragmatic, СберСтрахование жизни, БКС Страхование жизни, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Сбер и СберУниверситет.

То, как важен учёт своих доходов и расходов, знает каждый инвестор. Поэтому продукты, предоставляющие такую возможность в режиме реального времени, заслуживают отдельного внимания. «Мы благодарны экспертному совету Премии Investment Leaders за высокую оценку нашей программы “Управляемый капитал”. Она ориентирована на инвесторов, которые стремятся грамотно управлять расходами. Важно, что процесс инвестирования стал прозрачным для клиентов, а отслеживать динамику можно в режиме реального времени на смартфоне», — сообщил директор Центра инвестиционных продуктов СберСтрахования жизни Владислав Воякин.

Доступность и открытость информации для широкого круга лиц стали важнейшими условиями для сохранения и преумножения капитала в новую информационную эпоху. «Команде “Открытого журнала” важно осознавать, что мы полезны своим читателям. Десятки тысяч человек, которые занимаются инвестициями или только хотят разобраться в этом вопросе, читают наш журнал каждый день. И, возможно, именно это помогло нам победить в номинации “СМИ года” в категории “Информационная поддержка инвестирования”», — прокомментировал победу Владимир Лебедев, руководитель центра контент-маркетинга, главный редактор «Открытого журнала».

Финансовая грамотность и осведомленность населения о возможностях управления капиталом в последние годы стали основными повестками инвестиционного поля. Различные формы консалтинга и обучения приобрели социально значимый оттенок. «Сегодня вопросы финансовой грамотности и личной финансовой безопасности приобретают особое значение. Для нас важно, что организаторы Премии Investment Leaders и профессиональное сообщество оценили усилия Консультационного центра ДОМ.РФ в этом направлении», — поделился Михаил Ковалев, директор Консультационного центра ДОМ.РФ.

Обезопасить, нельзя потерять. Тренд на снижение риска инвестиционных операций стал еще более заметным благодаря событиям 2022 года на фондовом рынке. «Мы очень рады, что инвестиционное сообщество так высоко оценило нашу работу по уменьшению рискованности операций с цифровыми активами. Особенно, учитывая последние события с биржей FTX. Достижения современных методов стохастической финансовой математики и машинного обучения позволяют сделать цифровые активы более безопасными», — отметил главный аналитик Pragmatic Дегтярёв Николай.

Мероприятие было высоко оценено представителями компаний-участников. «Investment Leаders – отличная площадка для обмена мнениями о происходящем на рынке инвестиций, возможность делиться успешным опытом. А еще – это престижная Премия, стать победителем которой очень ценно. Мы рады, что экспертное сообщество высоко оценило наш продукт с гарантированным доходом в номинации “Лучшая программа НСЖ”», — поделился впечатлением от Премии руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

«В это сложное для инвесторов время благодарим Investment Leaders за оказанную честь участвовать в Премии и получить награду “Лучшей онлайн школы для инвесторов”. Мы с большой ответственностью понимаем, как не просто сейчас оказаться в такое сложное турбулентное время на финансовом рынке. Мы и дальше будем стараться оправдывать доверие инвесторов и лидеров мнений, и верим, что благодаря такой престижной Премии многие найдут выход из сложившейся ситуации», — сообщила Юлия Кузнецова, генеральный директор Международного онлайн университета инвестиций.

Официальные партнеры Форума и Премии – природная вода Vorgol, Курорт Красная Поляна.