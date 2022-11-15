Капитальный союз: ВЭБ и Курчатовский институт объединят усилия для технологического суверенитета

ВЭБ.РФ и «Курчатовский институт» запустят совместные программы и частно – государственные партнерства по обеспечению технологического суверенитета России. Как сообщили в ВЭБ.РФ «Эксперту», работа пойдет по нескольким приоритетным направлениям. Среди них — разработка и внедрение программного обеспечения для промышленных производств, проекты в сфере обеспечения водоснабжения и водоочистки, решения в области транспорта, селекции сельхозкультур.

«Соглашение положит начало большой совместной работе по проектам. Основной их целью будет обеспечение технологического суверенитета. Проекты будут способствовать цифровой безопасности, энергетической безопасности, развитию других направлений. Нашим научно-технологическим партнером выступает Курчатовский институт. ВЭБ будет предоставлять финансовую основу для этих проектов, а также административные возможности для того, чтобы эти проекты продвигать», — подчеркнул глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Среди направлений, которые получат поддержку, Шувалов назвал развитие технологических компетенций по направлениям «чистая энергия и вода, безопасный и комфортный транспорт, программное обеспечение».

В свою очередь президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук отметил, что перед Россией сегодня открыты новые возможности. «Мы должны объединить ресурсы ведущих научно-исследовательских организаций, производственных предприятий, частного бизнеса, институтов развития, чтобы обеспечить системную разработку и внедрение инновационных решений в различные секторы экономики. Уверен, что ВЭБ.РФ и Центр ГЧП смогут нам помочь в этом», — сказал Михаил Ковальчук.

В рамках партнерства Курчатовский институт выступит как научный и технологический центр компетенций, который будет отвечать за координацию исследований, создание научных исследовательских центров, отбор и апробацию передовых разработок, внедрение новых технологий и стандартов. За ВЭБом — как определение будущих трендов технологического развития, так и организационная и финансовая поддержка.

Пилотный пул проектов, которые планируется запустить в рамках партнерства, уже сформирован. Функции проектного офиса будет осуществлять Национальный Центр ГЧП. Стоит отметить, что в орбите ВЭБа уже находятся ведущие отраслевые организации развития (Сколково, Роснано, Сколтех). Партнерство с Курчатовским институтом абсолютно логично с учетом задачи построения комплексной системы формирования технологий — от задумки ученого до массового производства. «Для ВЭБа это новый вызов — при помощи такого партнера как Курчатовский институт приобрести новые бизнес-компетенции. Такого партнерства в нашей стране еще не было», — подчеркнул Игорь Шувалов.