Китай считает, что никто не имеет права лишить Россию участия в любых международных форматах

Министр иностранных дел Китая Ван И, предваряя двустороннюю встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил, что его страна отвергает возможность исключения России из международного формата.

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«Очень рады, что вы лично участвуете в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок, и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — цитирует «Интерфакс» главу китайского МИД.

Указывается, что главы дипломатических ведомств двух стран совместно обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, уделят время обсуждению сотрудничества по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений.

Саммит G20 проходит на острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.

