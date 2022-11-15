Немецкие власти готовятся к кризису с наличностью

Немецкий центробанк Bundesbank откладывает дополнительную наличность на случай ажиотажа и резкого спроса на наличность, который может возникнуть в случае отключений энергии (блэкаута). Не исключены и ограничения по снятию со счетов и в банкоматах наличных денег, пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Германии.

Особое внимание будет уделяться распределению ресурсов. К примеру, приоритет в заправке горючим будет отдаваться машинам, перевозящим наличность.

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Кроме центробанка, в обсуждениях возможных мер участвует финансовый регулятор ФРГ BaFin и множество финансовых и банковских ассоциаций и организаций.

Федеральное правительство утверждает, что блэкаутов не будет, но тайное обсуждение отключений энергии, последствия и меры борьбы тем не менее идет.

В силу ряда национальных особенностей в Германии до сих пор уважают наличные деньги. По крайней мере, по использованию наличности немцы лидируют в Европе с большим отрывом. Достаточно сказать, что немало граждан ФРГ до сих пор хранят бундесмарки, которые более двух десятилетий назад заменил евро.

Приблизительно 60% всех покупок в стране, по данным Bundesbank, совершается за наличные деньги. Ежегодно средний немец забирает в банкоматах наличности более чем на 6600 евро. Власти боятся проявлений массового недовольства, если при отключениях энергии возникнет еще и дефицит налички.

В начале пандемии, в марте 2020 года вместе с ковидом в Германию пришла кэшевая лихорадка: немцы сняли на 20 млрд евро больше, чем положили в банки. Несмотря на рекордную сумму лихорадка прошла гладко, без эксцессов. Однако при отключениях энергии одной из обсуждаемых мер являются ограничения на снятие наличности, что наверняка вызовет недовольство населения.

В ходе обсуждения потенциальных мер в случае отключений энергии уже выявлены ряд слабых мест. Например, компании, осуществляющие перевозку налички из центробанка в банки и в банкоматы. Оказалось, что их бронированные автомобили не обладают никакими преимуществами при получении услуг связи и на автозаправках и могут стоять часами в километровых очередях, которые неминуемо возникнут в случае блэкуатов.

Руководство BDGW, ассоциации компаний, развозящих деньги, встретилось на прошлой неделе с представителями Bundesbank и рассказали о своих тревогах. Ее президент Андреас Паулик уверен, что в этом секторе имеются большие недочеты и проблемы.

Немцы боятся отключений энергии в следующие шесть месяцев согласно опросу, проведенному на прошлой неделе Funke Mediengruppe. Власти советуют населению держать на такой случай дома наличные деньги. Между тем, немецких финансовых регуляторов беспокоит, что далеко не все банки и не в полной мере готовы к потенциальным блэкаутам.

Финансисты, утверждают в банковской ассоциации Deutsche Kreditwirtschaft, действительно, не верят в вероятность полного блэкаута, но тем не менее готовы обсуждать его теоретическую возможность и меры борьбы. Кстати, финансовую систему считают в Берлине критической инфраструктурой в случае отключений энергии.

Политики нередко не столько помогают, сколько мешают.

Во Франкфурте, банковской столице Германии, например, один из членов городского совета - Маркус Фукс от ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) предложил разработать к 17 ноября план действий в случае блэкаута. Однако другие члены совета не согласились с ним и обвинили в нагнетании паники.

«Если бы мы нашли способ, как установить мир во всем мире,- цитирует Фукса Bloomberg,- то они отвергли бы и его!»

Обсуждения выявили еще одну слабую сторону торговли – ее сильную зависимость от высоких технологий. Все больше и больше финансовых транзакций проходят в электронном виде. Кстати, большинство банкоматов не имеют аварийного источника энергии и во время ее отключений перестанут работать.

Кэш окажется (в случае блэкаута) единственным способом осуществления платежей, которые будут работать,- подчеркнул Томас Лейтерт, возглавляющий компанию KomRe, которая консультирует власти на предмет, как и что следует делать в случае отключения энергии и других катастроф и ЧП.- Как можно по-другому платить покупки в магазинах, включая свечи?»

Лейтерт, кстати, утверждает, что много раз предупреждал о рисках блэкаутов власти, но чиновники проявляли удивительное спокойствие и разгильдяйство.