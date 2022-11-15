Кто Urals добывает — тот ее и котирует



Минфин пока не готов отказаться от уже существующих котировок нефти Urals при расчете налогов и экспортной пошлины — в 2023 году этот ориентир сохранится. Однако уже в первом квартале следующего года ведомство начнет рассматривать целесообразность перехода на использование других котировок. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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По мнению экспертов, пересмотр ключевых котировок — шаг, вполне оправданный в свете крупных перестановок среди покупателей российской нефти.

«На текущий момент индикативные котировки Urals определяет агентство Argus на основании цен реальных сделок на базисе поставки CIF в Северо-западной Европе и Средиземноморье. Учитывая, что поставки в этот регион сильно упадут после вступления эмбарго в силу, логично будет рассмотреть другие индикаторы для расчета экспортной пошлины и прочих налогов», — поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По сути CIF (cost-insurance-and-freight) — это один из четырех «базисов поставки», определяющий условия внешнеторговой сделки: обязанности продавца и покупателя по распределению расходов на доставку грузов. В него входят три параметра: стоимость товара, страхование и фрахт. То есть, при продаже российской нефти считается цена товара до места загрузки на судно, плюс стоимость страхования груза и фрахта судна. Таким образом, окончательная стоимость российской нефти будет формироваться уже в конечном пункте доставки.

Как отмечает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, поставки по базису CIF явно будут дороже, чем по другому предлагаемому базису поставки — FOB.

FOB (free-on-board) означает, что продавец передает товар перевозчику, которого ему предоставляет покупатель. Стоимость товара в таком случае для российских нефтяных компаний будет ниже, потому что затраты на страховку груза и фрахт судна берет на себя покупатель. А продавец считает свои обязанности исполненными после погрузки товара на предоставленное судно.

«И если котировки FOB будут учитывать стоимость отправки нефти из портов Приморск, Новороссийск, Усть-Луга и Козьмино на Дальнем Востоке, то это будет оптимальным вариантом для РФ в условиях потолка на нефть со стороны Запада. В таком случае стоимость отечественного сырья вполне может попадать в диапазон до 60 долларов за баррель, как ранее обозначали США», — поясняет Сидоров.

«А что касается сохранения котировки CIF для расчета налогов, о чем говорит Минфин, то это также понятно: эти более высокие котировки уже заложены в бюджет на следующий год и, вероятно, даже при сокращении поставок и пересмотре базиса поставки на более дешевый вариант, налоговые вычеты будут считаться по-старому. Налоговая нагрузка для российских производителей нефти при этом увеличится», — добавляет эксперт.

А если без доллара?

Но, возможно, дело не столько в форме расчета, сколько в том, чем при торговле нефтью приходится рассчитываться?

Как отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, в основном мировая торговля ведется в долларах США. И как заявил в конце октября в интервью РБК министр финансов РФ Антон Силуанов, полная дедолларизация при расчете и уплате налогов (того же НДПИ) в России вряд ли возможна.

«Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах, — заявил глава Минфина. — Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли. То, что можно поменять на рублевые котировки, будем делать. А по тому, что привязано к ценам на мировых рынках, придется исходить из котировок иностранных валют.»

В числе категорий, уже подвергшихся рублевому пересчету, например, жидкая сталь. Если раньше отсечка по акцизу была $300 за тонну, то в планах ее замена на 30 тысяч рублей, добавил Силуанов.

Вопрос, по какому курсу Минфин планирует пересчитывать доллары в рубли, конечно, интересный. Но все же конвертация здесь — дело пятое. Главное — с чего и на что пересчитывать.

Хаджимурад Белхароев, например, считает, что поскольку КНР, Индия, Турция и Иран поэтапно переходят на платежи в национальных валютах, то можно использовать приемлемую валюту любого государства.

А Игорь Галактионов полагает, что механизм расчета нового российского сорта будет в большой степени зависеть от позиции крупнейших покупателей российской нефти в азиатском регионе — Китая и Индии. Что касается Китая, страна имеет собственный нефтяной индикатор, котируемый в юанях, так что в теории от него может поступить альтернативное предложение российской стороне перейти с привязки к Brent на привязку к китайскому бенчмарку.

Чем не рубль?

А почему бы не обзавестись собственным бенчмарком? У нас для этого есть и товар, и биржа — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая. И кстати, вскоре после публикации новости с заявлением Минфина пресс-служба СПбМТСБ сообщила, что в ближайшее время направит в ЦБ и профильные ведомства свою методику расчета цен на экспортное «черное золото» отечественного разлива.

«СПбМТСБ создала и в тестовом режиме рассчитала национальный индекс экспортной нефти, который формируется на основе данных о заключенных внебиржевых сделках. В ближайшее время СПбМТСБ направит методику расчета индекса на рассмотрение в Банк России и федеральные органы исполнительной власти», — сообщили представители торговой площадки. Они подчеркнули, что методика биржи базируется на достоверной и документально подтвержденной информации о реально заключаемых сделках, а не на субъективных опросных данных.

Попытаться перейти на собственный маркерный сорт можно, рассуждает Игорь Галактионов. Но ключевая проблема в том, чтобы обеспечить достаточную вовлеченность иностранных контрагентов в торги и поднять обороты торгов до уровня, который позволил бы считать сформировавшиеся котировки репрезентативными.

А вот Хаджимурад Белхароев уверен, что в свете участившегося перехода во взаиморасчетах на нацвалюты и серьезных перестановок в списке торговых партнеров РФ, создание условий для полноценного функционирования отечественной товарной биржи является необходимостью.

«Но нужно также понимать, что в условиях, когда наша страна находится под небывалым в мировой практике внешним давлением, круг платежеспособных иностранных компаний, которые будут покупать товары и услуги на наших торговых площадках, довольно ограничен. Основные трейдеры и транснациональные компании имеют прописку в странах, которые поддержали санкционные меры против России», — говорит эксперт. И поясняет, что в таком случае инвесторам при планировании и реализации проектов создания площадок биржевой торговли необходимо просчитывать все риски. И в первую очередь — кто будет покупателем предлагаемых товаров и услуг.

При этом, по мнению Белхароева, необходимо использовать опыт стран, которые довольно продолжительное время находятся в условиях внешнего давления. Например, КНР, экономика которой ориентирована как на экспорт, так и на импорт.

Безусловно, России есть чему поучиться у Поднебесной. Однако, прислушиваясь к советам доброжелателей важно не перепутать руку помощи с крючком рыболова. Ведь налоги и сборы — что по старым, что по новым котировкам — должны, прежде всего, пополнять российскую казну.

