Лавров: Евросоюз и НАТО давно являются участниками конфликта на Украине

ЕС и НАТО уже давно являются гибридными участниками украинского конфликта, поставляя Киеву вооружение и обучая ВСУ. Об этом по итогам участия в саммите G20 заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

«Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине, – подчеркнул министр иностранных делю – Это поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих, помощь в предоставлении огромного количества разведданных, участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наёмников».

Он отметил, что всё больше страны убеждаются, что конфликт на Украине спровоцировал в Вашингтоне.

«Несмотря на заявления США на встрече G20, другие страны убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован именно Вашингтоном», – цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

Кроме того, Лавров ещё раз подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, это, по его словам, делает только Киев.

«Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться», – сказал он.

Говоря о работе над итоговой декларацией саммита, министр иностранных дел отметил, что она уже практически завершена. При этом, по словам дипломата, Запад пытается политизировать итоговую декларацию саммита G20.

«Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей "двадцатки", включая нас самих. Но мы добились того, в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины», – резюмировал Лавров.