«Лучшие в аду» снова в Петербурге: фильм Евгения Пригожина можно увидеть в кинотеатре

Можно сказать, что фильм вернулся в Петербург, откуда и начал свое победное шествие по стране, ведь его предпремьерный показ 4 октября состоялся именно в Северной столице. За полтора месяца киноновинку о крутых русских бойцах показали на больших экранах в Карелии, Мурманске, Симферополе, Калининградской, Свердловской и Нижегородской областях. А в будущем создатели фильма не исключают, что показы пройдут и в других городах и странах.

Сюжет новой российской военной драмы повествует о боевой операции по захвату высотного здания, в которой участвуют две группы – «белые» («ЧВК Вагнер») и «желтые». Отличить одних от других можно только по цвету повязок на камуфляже. Именно в этом и заключается основная идея, которую хотят донести до зрителей авторы картины. Бойцы противостоящих групп ничем не отличаются друг от друга, они общаются на одном языке, у них одинаковое вооружение и даже методы ведения боя, пояснял продюсер фильма Александр Колдаков. Противник «белых» не так прост, но, что немаловажно, намеренно его не демонизируют, наоборот, всячески подчеркивается, что на той стороне такие же люди, как и на этой.

В то же время, фильм не ставит целью раскрыть характеры персонажей, потому в центре внимания всегда остается бой. Снят он, как отмечают смотревшие его в комментариях, мастерски, а спецэффекты используются так, чтобы максимально погрузить зрителя в атаки и перестрелки. Стоит отметить, что боевик оценили очень высоко многие кинокритики, а также те, кто как-либо связан с военным делом.

«Учитывая пройденный боевой опыт скажу так. Фильм снят на 5+, учитывая спецэффекты и съемку. (…) Сама картинка в плане арт-обстрелов и «стрелкотни» на высшем уровне! Работа минометов, гаубиц, иной арты показана максимально близко. (…) Евгений Пригожин, ваши бойцы оказали неоспоримую помощь и поддержку для воинов ЛНР, благодарю», – написал один из зрителей.

Это и неудивительно, ведь сценарий для фильма писал, в том числе, и один из командиров ЧВК «Вагнер» Алексей Нагин. К сожалению, до премьеры он не дожил – погиб 20 сентября, защищая интересы России. Кроме того, съемки проходили близко к линии фронта в зоне боевых действий. Как вспоминали в интервью актеры, из-за этого им приходилось быть максимально осторожными и соблюдать технику безопасности. Например, некоторые сцены снимали в зданиях, пострадавших от бомбежек. Позднее Дмитрий Мурашев, сыгравший командира «желтых» с позывным Буран, рассказывал о постоянном риске «прилета», который сохранялся во время съемок.

Добавило реалистичности фильму и настоящее оружие. В нем показана работа гаубиц и РСЗО, а актеры стреляют из настоящих автоматов, причем, иногда даже боевыми патронами.

«Много пришлось бегать и двигаться, причем в полном снаряжении. Чтобы вы понимали, ничего игрушечного в инвентаре не было. Бронежилет весил более 10 кг, пулемет и вовсе «тянул» на 18 кг, плюс дополнительное снаряжение и боекомплект. Так что с физической точки зрения мы действительно пахали по полной программе. У нас все было по-настоящему. Даже патроны периодически были боевые», — сообщил Георгий Маришин.

На сегодня только онлайн фильм посмотрели более 100 млн человек. Стал он популярен и у пиратов. Боевик вошел в рейтинг фильмов с наибольшим количество нелегальных копий, доступных в Рунете.

Возрастные ограничения ленты – 18+.