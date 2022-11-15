Минфин проведет безлимитные аукционы трех выпусков ОФЗ

Минфин РФ на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 16 ноября предложит бумаги трех серий: с постоянным и переменным купонными доходами и с индексируемым номиналом, говорится в сообщении министерства.

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В частности, планируется разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS с датой погашения 17 ноября 2032 года, ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29022RMFS с датой погашения 20 июля 2033 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года. Все они будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день», — добавили в Минфине.

По итогам четырех состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней Минфин разместил гособлигации на 436,5 млрд рублей.

