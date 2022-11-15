Минобороны сообщило оперативные новости о спецоперации на Украине

На брифинге 15 ноября Минобороны РФ сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки активными действиями ВС РФ на Купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения противника были здесь остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, 8 танков, 3 боевые машины пехоты, 5 бронетранспортёров и 6 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Золотаревка (ЛНР). В результате комплексного огневого поражения ВС РФ на этом направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 пикапов и 1 танк.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 6 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), Чернобаевка (Херсонская область), Петровское, Верхнекаменское и Невельское (ДНР), а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Красногоровка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 7 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Сальково, Раденск, Таврийск (Херсонская область) Новокраснянка, Краснореченское (ЛНР) и Новоандреевка (ДНР). Кроме того, Кроме того, ПВО перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS в районе Скадовска (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила 333 самолёта, 176 вертолётов, 2 511 БПЛА, 388 ЗРК, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 581 орудие полевой артиллерии и миномётов, 7 227 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ведомстве также рассказали, что в боях за Павловку ВС РФ уничтожили до 1 400 военнослужащих, 2 самолёта Су-25, вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты, до 30 других боевых бронированных машин, 6 артиллерийских орудий, в том числе 2 артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 БПЛА.

Напомним, об освобождении села Павловка стало официально известно накануне. Взятие этого населённого пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в Донбассе.

Как ранее писал «Эксперт», 14 ноября Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в Черкасской области арсенал с авиационными средствами поражения ВСУ, сбили украинский вертолет Ми-8, а на Донецком направлении полностью освободили посёлок Майорск.