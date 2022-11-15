Набиуллина объяснила, почему ЦБ больше всего волнует стабильность рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, представив в Госдуме доклад по основным направлениям единой денежно-кредитной политики страны на 2023-2025 годы, ответила на вопросы депутатов, представляющих будущее российской экономики не столь оптимистично. В частности, зампред Комитета по экономической политике Госдумы, экономист Михаил Делягин предложил Центробанку заботиться не только о стабильности рубля, но и об экономическом росте. Набиуллина ему объяснила, почему считает эти вещи взаимосвязанными.

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«Вы определяете внутриэкономическую конъюнктуру России, но подчиняете всю свою энергию таргетированию инфляции, в том числе лишая основную часть экономики доступа к кредиту и вымаривая Россию искусственно созданным денежным голодом, якобы для стимулирования структурной перестройки экономики, но на самом деле в сторону, скорее, кладбища. Как вы относитесь к поправке о расширении мандата Банка России с исключительно стабильности рубля хотя бы на обеспечение экономического роста?», — спросил в прениях Делягин.

Глава ЦБ подчеркнула, что таргетирование инфляции — не абстрактная величина, и то, как рост цен бьет по карманам людей, всем хорошо известно. Поэтому предсказуемая низкая инфляция идет на пользу и россиянам, и бизнесу, потому что «уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита».

«Даже если ключевая ставка будет низкая, а инфляция высокая, ставки по кредитам будут высокими. Мы уже это проходили в нашей истории. Доступность кредитов происходит именно на базе низкой предсказуемой инфляции. И главное, происходит удлинение этих кредитов, которые нужны для инвестиций. Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет по мере снижения инфляции», — ответила Набиуллина.

Она также добавила, что ценовая стабильность прописана как одно из основных условий устойчивого экономического роста, и процитировала статью 34 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», где указано, что «основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста».

Кроме того, Набиуллина отметила, что ЦБ постоянно анализирует, как проводимая денежно-кредитная политика влияет на предприятия. В этих опросах принимают участие 13 тыс. предприятий.

По окончании пленарного заседания глава фракции ЛДПР, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что его партия предлагает в пику ЦБ создать Российский банк развития, который «будет кредитовать промышленность под минимальную ставку, вплоть до отрицательной, если потребуется для развития особо важных и чувствительных отраслей, инфраструктурно значимых для поддержания и развития национальной экономики на современном этапе».

Ранее первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что такой банк, «в отличии от ЦБ РФ, занятого регулированием свободного рынка денег, сможет эмитировать цифровой рубль, который будет направлен только на создание и развитие промышленных производств в важнейших отраслях реального сектора экономики», передает ДумаТВ.

