Набиуллина: ЦБ будет строить политику так, чтобы максимально отвечать потребностям экономики

Инфляция в России сейчас не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках мира, хотя страна столкнулась с более масштабными шоками, а ключевая ставка на данный момент — на 2% ниже, чем была в начале февраля. Центробанк РФ будет и дальше строить свою политику так, чтобы финансовая система максимально полно отвечала потребностям меняющейся экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с докладом по основным направлениям единой денежно-кредитной политики страны на 2023-2025 годы.

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«Темпы структурной перестройки и, значит, сбалансированного роста в дальнейшем, конечно, отчасти зависят от внешних факторов. Но во многом — и от нас самих. Банк России будет строить свою политику таким образом, чтобы финансовая система максимально полно отвечала меняющимся потребностям нашей экономики», — заявила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что регулятор плавно снижает инфляцию и планирует достичь цели 4% в 2024 году. Плавающий валютный курс, по ее словам, имеет массу преимуществ, в частности, он «принимает на себя шоки и помогает экономике адаптироваться к изменению внешних условий». А укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, по словам Набиуллиной, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта, несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен.

«Предсказуемая низкая инфляция — это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита. Никакой политики "искусственного зажима" денежной массы нет, естественно, и монетизация у нас растет», — добавила глава ЦБ.

Она предположила, что российский бизнес в ближайшие годы будет переходить от продажи сырья к производству продукции с более высокой степенью переработки, изменит «географию отношений с покупателями и поставщиками».

«Целью санкций было спровоцировать неуправляемый коллапс нашей финансовой системы. Но мы последовательно повышали устойчивость системы к шокам в целом, и это помогло. На рынке мы не оставили хронически неустойчивых банков, которые не выдержали бы такого испытания и могли бы вызвать эффект домино. В итоге банки стабильны, а кредитование растет, отвечая на возросшие потребности экономики», — заявила глава Центробанка.

Темпы роста корпоративного кредитования, по ее словам, выйдут к концу года на 12,5%, улучшив показатели прошлого года (11,7%). Рост ипотеки в этом году прогнозируется на уровне 12%. Это хоть и меньше, чем в прошлом году (21%), но тоже немало, особенно с учетом того, что «резкие изменения геополитического фона заставляют людей отложить решение о покупке квартиры».

Глава ЦБ также напомнила, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о постоянно действующем механизме кредитных каникул, и выразила надежду, что такой закон будет принят.

