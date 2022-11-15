Наталья Касперская предложила децифровизировать предприятия для защиты от кибератак

В качестве меры, способной защитить отечественные предприятия от кибератак, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская видит их децифровизацию. По словам главы российской компании-разработчика решений для обеспечения информационной безопасности, в ближайшее время объектом подобных атак станут промышленные объекты, тогда как ранее целью кибермошенников были хищения денежных средств с банковских счетов.

«Поэтому банки защищены на порядок лучше, чем все остальные. Сейчас всем остальным нужно активировать этот уровень. Причем вплоть до такой непопулярной меры как децифровизация, может быть, даже съем интернет-датчиков там, где они, может быть, не очень нужны — то есть убирание их и по возможности переход на механические системы», — цитирует «Интерфакс» слова Касперской, сказанные в ходе SOC-форума, который в 2022 году посвящен особенностям деятельности центров противодействия кибератакам и практике их построения.

В качестве ещё одной меры защиты спикер форума предложила разделение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и корпоративного сегмента.

При этом, Касперская указала, что указанные меры должны предприниматься самими компаниями.

«Сами предприятия должны посмотреть на свои объекты, которые являются наиболее критичными, понять, насколько из вообще можно атаковать и что с этим делать, например, полностью закрыть или еще что-то», — сказала она.