Перенаправление потоков российской нефти с запада на восток набирает скорость и бьет рекорды. К Великому переходу из Европы в Азию Москву вынуждает необходимость – приближается 5 декабря. В этот день вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем в Европу, до 24 февраля бывшую главным пунктом российского нефтяного экспорта. Причем, эмбарго направлено не только против поставок российской нефти в Европу. Запрет распространяется и на перевозки нефти из России на европейских танкерах и на другие континенты. Брюссель, правда, сделал небольшое исключение – под запрет не попадают танкеры с российской нефтью, которая куплена не дороже установленного США и Евросоюзом ценового потолка. Он, кстати, тоже должен вступить в силу 5 декабря. К ЕС присоединилась и Великобритания, которая больше не входит в объединенную Европу, но во всем, что касается России, действует еще более агрессивно.

Уже сейчас две трети российской нефти, отправляющейся на танкерах из портов России, направляется, пишет Bloomberg, в Азию. В начале года, до 24 февраля, доля азиатского направления в общем нефтяном экспорте России составляла две пятых (40%). Главными потребителями российской нефти сейчас являются Китай и Индия, а также примкнувшая к ним Турция. Покупают у России нефть, правда, в гораздо меньших объемах и другие азиатские страны, например, Шри Ланка, ОАЭ и так далее.