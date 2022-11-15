Великий российский нефтяной переход набирает обороты

Перенаправление потоков российской нефти с запада на восток набирает скорость и бьет рекорды. К Великому переходу из Европы в Азию Москву вынуждает необходимость – приближается 5 декабря. В этот день вступает в силу европейское эмбарго на российскую нефть, доставляемую морем в Европу, до 24 февраля бывшую главным пунктом российского нефтяного экспорта. Причем, эмбарго направлено не только против поставок российской нефти в Европу. Запрет распространяется и на перевозки нефти из России на европейских танкерах и на другие континенты. Брюссель, правда, сделал небольшое исключение – под запрет не попадают танкеры с российской нефтью, которая куплена не дороже установленного США и Евросоюзом ценового потолка. Он, кстати, тоже должен вступить в силу 5 декабря. К ЕС присоединилась и Великобритания, которая больше не входит в объединенную Европу, но во всем, что касается России, действует еще более агрессивно.
Уже сейчас две трети российской нефти, отправляющейся на танкерах из портов России, направляется, пишет Bloomberg, в Азию. В начале года, до 24 февраля, доля азиатского направления в общем нефтяном экспорте России составляла две пятых (40%). Главными потребителями российской нефти сейчас являются Китай и Индия, а также примкнувшая к ним Турция. Покупают у России нефть, правда, в гораздо меньших объемах и другие азиатские страны, например, Шри Ланка, ОАЭ и так далее.
Экспорт российской нефти в Азию в преддверии вступления в силу европейского нефтяного эмбарго и ценового потолка на российскую нефть бьет рекорды. Так, поставки нефти из России трем главным покупателям: Китаю, Индии и Турции за четыре последние недели с 14 октября по 11 ноября составили рекордные 2,39 мдн бар./д. Что касается Европы, то за те же четыре недели экспорт российской нефти снизился до 700 тыс. бар./д.
При этом, отмечает Bloomberg, танкеры, перевозящие российскую нефть, не торопятся раскрывать настоящий пункт ее доставки. Подавляющее большинство кораблей с нефтью, направляющихся в Азию, указывают в документах конечным пунктом Порт Саид или Суэцкий канал и «раскрывают карты» уже после того, как проходят их. Одновременно с ростом количества судов, направляющихся якобы в Египет, но следующих дальше, наблюдается такое же резкое снижение количества судов, плывущих по судовым документам в Индию. Очевидно, что по разнице в количестве танкеров, можно составить приблизительное представление о том, сколько нефти из России получает сейчас Индия. Вашингтон идет на уступки Нью-Дели в этом вопросе, потому что нуждается в нем в качестве противовеса Китаю, но индийцы не хотят лишний раз сердить американцев и испытывать их терпение.
Танкеры, которые загружаются сейчас российской нефтью в Приморске или Усть-Луге, доберутся до пунктов назначения в Индии и Китае уже после 5 декабря. Однако США и Великобритания сделали исключение и сохранили за этими судами страховку и право на все остальное обслуживание, даже если цена перевозимой ими нефти будет превышать ценовой потолок, потому что они загрузились до 5 декабря. Правда, это исключение будет действовать только полтора месяца – им необходимо прибыть на место назначения и разгрузиться до 19 января 2023 года, если они не хотят попасть под санкции. Ожидается, что к этому исключению присоединится и ЕС.
В отношении времени значительно проще танкерам, которые перевозят российскую нефть из дальневосточных портов в Китай и из черноморских – в Турцию, потому что их плавание займет считанные дни. С Индией в этом плане сложнее - доставка российской нефти из любого российского порта занимает несколько недель. Этим, кстати, тоже объясняется скрытность.