Патрушев: США стремятся уничтожить Россию

США поставили своей целью ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить Россию.

Об этом на совещании в Брянске по безопасности в Центральном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.

По его словам, свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утверждённой главой Белого дома Джо Байденом.

«В этом основополагающем документе, который определяет долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии, – отметил Патрушев. – Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, США готовы пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей».

Как напомнил секретарь Совбеза в американской стратегии отражено, что КНР представляет собой самый серьезный геополитический вызов США, а Россия – непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку безопасности в Европе.

«Объявляя Россию источником нестабильности, Вашингтон формирует антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России», – подчеркнул Патрушев.

Он ещё раз отметил, что главная цель США – ослабить Россию.

«Ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования», – резюмировал Патрушев.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Патрушева, Запад развязал против России гибридную войну и продолжает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», – подчеркнул он.

Как отметил секретарь Совбеза, предложения Москвы по созданию долгосрочных гарантий безопасности были отринуты Западом, предпринимаются попытки изолировать РФ.

«Яркий пример такой пагубной политики – развязанная Западом против России гибридная война. Наши предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности были отвергнуты. Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», – сказал Патрушев.