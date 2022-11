Первое в России лазерно-световое шоу в масштабах арены

Впечатления начнутся еще до показа. Знаменитый японский архитектор Кисё Курокава, работавший над проектом «Газпром Арены», придумал образ летающей тарелки, приземлившейся на холме. Уникальный всепогодный, высокотехнологичный и самый посещаемый стадион Восточной Европы превратится в гигантский светящийся космический арт-объект, а специально разработанная для шоу подсветка в стилистике звездного неба позволит уже на подходе к арене ощутить близость космоса. «Газпром Арена» – один из самых высокотехнологичных стадионов не только в России, но и за рубежом. И речь не только о раздвижной крыше и выкатном поле. В течение нескольких лет были установлены дополнительные экраны, LED-фасция, архитектурный и шоу-свет под крышей. Этим летом завершился очередной этап обустройства световых и лазерных систем, и мы готовы представить зрителю действительно невероятное шоу.

Внутреннее оснащение стадиона выполнено с применением самых новейших технологий: экраны общей площадью в 3000 квадратных метров, более 2000 световых приборов, несколько уровней лазеров, – все это создаст атмосферу полного погружения в невероятные космические миры. Уникальный зрительский опыт заключается и в том, что в продажу выходит всего 1000 билетов одного центрального сектора на каждый показ – таким образом, гигантская арена становится декорацией аудиовизуального путешествия для избранных.

Плейлист шоу состоит из музыкальных хитов, связанных с путешествиями по Вселенной. Это саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим шедеврам кинофантастики, а также легендарные песни — от Space Oddity Дэвида Боуи до Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры. Также в финале зрителей ждет неожиданный музыкальный эпизод под названием «Дэнс-тайм», своего рода «космическая дискотека».

Гостям шоу расскажут историю о космонавте, который изучает новые миры, изучая при этом самого себя. Он многое видел, многое преодолел, но все это время был один – в бесконечном и таинственном космосе. Вместе с главным героем зрителям предстоит пережить часть его затянувшегося путешествия.

Оригинальную графику и световые партитуры создала команда, работавшая в крупных стадионных шоу, фестивалях света и популярных телепроектах. Так, за мультимедиа и световые шоу отвечает компания FoxMotion, участники международного фестиваля «Круг света». Волшебство с помощью компьютерной графики творят художники компании «Светологика», а лазерные инсталляции и проекции создаются экспертами из «Арт Медиа Технологии».