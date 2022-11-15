Песков обозначил нынешний статус Херсона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что несмотря на отвод российских войск из Херсона, город продолжает оставаться административной столицей области.

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«Каких-либо иных решений не принималось», — заявил, по сообщению ТАСС чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, согласно распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу, 11 ноября российская армия была выведена из Херсона на левый берег Днепра. Накануне была завершена эвакуация жителей города, начавшаяся 19 октября. По сообщению мэра Херсона Александра Кобеца, в городе осталось около 80 тысяч жителей.

