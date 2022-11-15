Правительство сняло ограничения на введение дифтарифов

Правительство России 14 ноября приняло постановление №2053. В том числе, оно касается основ формирования индексов изменения размера платы граждан страны за коммунальные услуги (постановление правительства № 400).

С этого момента расчет предельного индекса будет производится не только исходя из объема установленной социальной нормы потребления, но и исходя из двух первых диапазонов объемов потребления. Именно эта поправка требовалась для введения дифференцированных тарифов в определённых регионах России, ранее отмечали эксперты.

С требованием внести поправку выступали и власти Иркутской области. В таком случае потребители с существенным потреблением по группе «население» могут быть законно исключены из расчета индексов. А введение системы дифференцированных тарифов в Иркутской области позволит сформировать необходимый источник для всего электросетевого комплекса региона без нагрузки на подавляющее большинство бытовых потребителей электроэнергии и с сохранением для них наиболее низкого тарифа по сравнению с ценами для других уровней потребления.

К существенному потреблению можно отнести колоссальное энергопотребление нелегальных майнеров. Их фермы тратят значительно больший объем электроэнергии, но пока что оплачивают ее на общих основаниях по коммунально-бытовым тарифам. В Иркутской области, где для населения установлены рекордно низкие тарифы, потребление электроэнергии уже три года растет двузначными темпами, при том что общее количество проживающих в регионе снижается.

Методику дифференцирования ранее уже рассчитала федеральная антимонопольная служба (ФАС) и утвердила ее в конце июня. Как уточняли в ведомстве, введение дифференцированного тарифа по новой методике возможно с 1 января 2023 года. «Действия майнеров увеличивают долю потребления электричества по низким тарифам. В связи с этим возникает ситуация, когда региональный регулятор повышает тариф по всем категориям потребителей», — поясняли в ФАС.

Однако методических указаний ведомства было недостаточно. Требовалось также внести изменения в постановление правительство №400, что и было сделано 14 ноября. Принять соответствующие поправки в местное законодательство теперь предстоит и парламентам регионов.

Добавим, взимая большую оплату с тех, кто использует электроэнергию в коммерческих целях, но платит как рядовой потребитель «по-среднему», энергетики смогут повысить инвестиции в развитие электросетей и сократить сверхнагрузки на них.