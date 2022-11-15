Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Попытки ряда стран переписать мировую историю, а также «раскачать» суверенитет России становятся всё агрессивнее.

Об этом президент РФ заявил во время заседания Российского оргкомитета «Победа», передаёт РИА Новости.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся всё агрессивнее, – подчеркнул российский лидер. – И, по большому счёту, они имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить – в конечном счёте – Россию, повлиять на её суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет».

Как ранее писал «Эксперт», выступая на пленарном заседании клуба «Валдай», Путин заявил, что основы существования России оказались сильнее, чем даже он сам думал.

