РФ не введет экспортные пошлины на уголь, растут акции «Распадской» и «Мечела»

Акции угольных компаний «Распадской» и «Мечела» начали расти после появления в информационных терминалах брокеров сообщения, что российские власти не будут вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с 1 января 2023 года. Об этом рассказал «Эксперту» один из трейдеров.

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Первая информация о том, что правительство РФ рассматривает возможность введения экспортных пошлин на уголь, появилась в сентябре. Предполагалось, что власти будут забирать «излишки» при превышении цены продажи угля отметки $150 за тонну. Сейчас уголь продается дешевле.

К 13.30 мс. акции «Распадской» подорожали на 0,6%, «Мечела» — на 0,5%. Бумаги замыкают десятку лидеров роста на данный момент. Индекс Мосбиржи при этом снижается на 0,75%.

Техническая картина по «Распадской» нейтральная: акции с конца октября торгуются в боковике с границами 230-243 руб. за акцию.

Обыкновенные акции «Мечела» пытаются демонстрировать слабовосходящий тренд.

Аналитики позитивно смотрят на бумаги угольщиков в среднесрочной перспективе, считая, что похолодание приведет к росту потребления топлива, в том числе «неэкологичного», что вызовет подъем цен на уголь и рост котировок акций его производителей.

