Сегодня Госдума заслушает Эльвиру Набиуллину с Основами ДКП после критического отзыва комитетов

Сегодня Госдума заслушает доклад главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по основным направлениям единой денежно-кредитной политики страны на 2023-2025 годы. Перед началом пленарного заседания депутаты ознакомились с совместным заключением трех комитетов Госдумы — по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике.

В совместном заявлении содержится рекомендация принять разработанный ЦБ документ к сведению.

«Политика Банка России при любом сценарии будет направлена на возвращение инфляции к 4% с учётом необходимости адаптации экономики к новой структуре», — отмечается в документе, подготовленном профильными комитетами нижней палаты парламента.

Банк России опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» 2 ноября. В документе изложены варианты развития экономической ситуации в альтернативных сценариях.

Отмечается, что устойчивое сохранение инфляции на более высоким уровне в крупнейших экономиках мира может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками этих стран, что может повлечь за собой продолжительную рецессию и снижение мирового спроса, в том числе на товары российского импорта.

Эльвира Набиуллина представила Основные направления ДКП на совместном заседании профильных комитетов 8 ноября. В своем заявлении парламентарии рекомендуют Центробанку более тщательно проанализировать то, как инструменты денежно-кредитной политики, вкупе с другими мерами регулятора, будут способствовать решению задач по структурной перестройке экономики страны.

«Фундаментальная задача структурной перестройки экономики еще более выпукло обозначилась в связи с текущей политической ситуацией. Очевидно, что на скорость и эффективность решений этой задачи влияет множество факторов, включая действия правительства, законодательные изменения, бюджетную и налоговую политику, регуляторные действия Банка России на финансовом рынке и так далее», — указывается в заявлении профильных комитетов Думы.

При этом отмечается, что денежно-кредитная политика в указанном процессе играет существенную роль и должна содействовать структурной перестройке с учетом необходимости сохранения макроэкономической и ценовой стабильности.

Депутаты отметили также расхождения между прогнозами ЦБ и кабинета министров. По их мнению, в текущей ситуации эти прогнозы должны быть проанализированы тщательнее и получить более весомое обоснование.

«В частности, если сравнивать параметры прогноза Банка России и Минэкономразвития России, то базовый вариант прогноза Минэкономразвития более оптимистичен, чем базовый сценарий Банка России, в том числе в части цен на нефть, темпов роста ВВП, конечного потребления домохозяйств, валового накопления основного капитала, показателей платежного баланса», — заявляют члены профильных комитетов Госдумы.

По мнению депутатов, в документе Центробанка целесообразно привести развернутый анализ совместного влияния мер денежно-кредитной политики и мер, предпринимаемых правительством России, включая структурную и бюджетную политику, институциональные преобразования, которые оказывают влияние на повышение эффективности структурной перестройки экономики и перезапуск экономического роста.