ФАС: российские компании, пострадавшие от санкций, не попадут в реестр недобросовестных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не станет считать компании, сорвавшие свои контрактные обязательства по причине западных санкций, недобросовестными поставщиками. В ФАС указали, что неисполнение обязательств по контракту вследствии обстоятельств непреодолимой силы, к которым относится нарушение логистических цепочек из-за введенных ограничительных мер, не является основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

«Некоторые компании столкнулись с невозможностью приобрести продукцию импортного производства и выполнить условия контракта в полном объеме. В ряде случаев заказчики отказываются от исполнения контракта в одностороннем порядке, ссылаясь на неисполнение поставщиками своих обязательств. По мнению ФАС России, такого рода ситуации являются обстоятельствами непреодолимой силы и не должны проводить к включению сведений о поставщиках в РНП», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

В федеральной службе отметили, что ее комиссия принимает соответствующее решение, опираясь на всестороннее, полное, объективное и непосредственное исследование всех доказательств, которые представят стороны заседания. Отмечается, что участник закупок должен предоставить в комиссию информацию и документы, подтверждающие срыв контракта по причине введенных зарубежными странами ограничений.

Информагентство напоминает, что в реестр недобросовестных поставщиков вносят участников закупок, нарушивших контрактные обязательства. Попадание в данный реестр означает для нарушителей невозможность выиграть контракты в течении двух лет.

