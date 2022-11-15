Взлет фондовых индексов, шедший с четверга и активно поддержанный покрытием «шортов», вчера мог бы притормозить и без всяких новостей. Он начался на данных о неожиданно низкой потребительской инфляции (CPI), но сегодня выйдет уже индекс цен производителей (PPI). Сюрпризы бывают не только приятными – и после такого роста закрыть часть длинных позиций только естественно.
Nasdaq: ФРС остановила ралли
Акции в США вчера упали, прервав двухдневный рост, начавшийся на данных о неожиданно низкой инфляции. ФРС смогла донести до рынка мысль о том, что до окончания подъема ставок еще очень далеко.
Seth Wenig/AP/TASS
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