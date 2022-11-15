Nasdaq: ФРС остановила ралли

Взлет фондовых индексов, шедший с четверга и активно поддержанный покрытием «шортов», вчера мог бы притормозить и без всяких новостей. Он начался на данных о неожиданно низкой потребительской инфляции (CPI), но сегодня выйдет уже индекс цен производителей (PPI). Сюрпризы бывают не только приятными – и после такого роста закрыть часть длинных позиций только естественно.

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