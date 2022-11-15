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Nasdaq: ФРС остановила ралли

Глеб Баранов
15 ноября 2022, 08:48

Акции в США вчера упали, прервав двухдневный рост, начавшийся на данных о неожиданно низкой инфляции. ФРС смогла донести до рынка мысль о том, что до окончания подъема ставок еще очень далеко.

Seth Wenig/AP/TASS