Сергей Лавров заявил, что Россия не знает о подготовке Вашингтоном переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита G20 заявил, что Москва не реагирует на слухи о подготовке США неких переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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«Насчет сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем», — приводит ТАСС слова главы российского дипломатического ведомства.

Лавров также заявил, что Москва хочет увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что сложившаяся ситуация продолжаться не может, ибо она не в интересах украинского народа.

Однако, продолжил министр, видеовыступление президента Украины, трансляция которого состоялась на саммите, свидетельствует о том, что «никаких западных советов он пока не слушает».

Напомним, в своем видеообращении к участникам G20 Владимир Зеленский назвал свои 10 условий для заключения мира, в числе которых — полный вывод российских войск с территории Украины и освобожденных территорий, обеспечение радиоционной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины и ряд прочих.