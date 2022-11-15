США обязали Google выплатить более 390 млн долларов из-за слежки за пользователями

Суд удовлетворил иск 40 американских штатов к компании Google, обязав ее выплатить истцам 391,5 млн долларов. Основанием для иска стали обвинения компании в записи ее сервисами данных о передвижении пользователей за период с 2014 по 2020 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Financial Times.

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Google обвинили в отслеживании местоположения пользователей мобильных устройств даже после отключения ими сохранения истории своих передвижений. По мнению подателей иска, для слежки за клиентами компания использует поисковый сервис, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.

Представители ответчика заявили, что компания уже отказалась от подобных практик, внеся при этом дополнительные изменения в свои сервисы. Согласно информации Google, пользователи получили больше возможностей для контроля данных о своем месторасположении, имея, в том числе, инструменты для удаления означенной информации.

ТАСС напомнил, что с начала текущего года акции Alphabet, холдинговой компании Google, подешевели на 34%.

Google - американская транснациональная компания в составе упомянутого холдинга, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Наряду с Amazon, Apple и Microsoft входит в «большую четверку» крупнейших технологических компаний.