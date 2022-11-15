Для Европы пришла неприятная новость из США по сжиженному газу

Малоприятные новости пришли в Европу и Азию из-за океана. Европейцам и азиатам, с нетерпением ждущим возобновления работы после летнего пожара терминала сжиженного газа (СПГ) в техасском городе Фрипорт, расположенном на побережье Мексиканского залива, придется еще подождать. Как минимум, до декабря. «Как минимум», потому что скорее всего эта дата не окончательная, потому что частичное возобновление работы СПГ-терминала во Фрипорте уже неоднократно переносилось.

Администрация СПГ-терминала сообщила, что планировавшее в ноябре открытие невозможно, потому что до сих пор не закончены ремонтные работы и не получено разрешение регулятора на возобновление работы.

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«Наша работа приближается к возобновлению работы,- говорится в сообщении Хизер Боаун, официальной представительницы СПГ-терминала Фрипорт.- В нее входит в том числе и получение необходимых разрешений регуляторов».

СПГ-терминал во Фрипорте – второй по мощности в США. До сильного взрыва и пожара 8 июня этого года на него приходились ок. 15% всего экспорта американского СПГ. Причем, с этого терминала газ шел в основном в Европу. Так что досада европейцев объяснима. Они полгода с нетерпением ждали возобновления работы СПГ-терминала, но увы, придется ждать еще как минимум месяц. Кто-то сообщил в твите о трещинах в трубах и, хотя компания опровергла эту информацию, ремонт судя по всему затягивается.

Цены на СПГ снижаются как из-за теплой погоды, так и из-за временного избытка газа в преддверии зимы в северном полушарии, но очередная задержка с возобновлением работы СПГ-терминала во Фрипорте вполне может вновь привести к его дефициту и осложнить Европе замещение российского газа. Пока главной заменой дешевого трубного газа из России, который европейцы получали несколько десятилетий и от которого они по политическим причинам сейчас отказываются, является как раз дорогой сжиженный газ из Америки.

К тому же, чем дольше не будет работать СПГ-терминал во Фрипорте, тем больше газа будет собираться в США и давить на цены на газ в Америке.

Фьючерсы с доставкой газа в декабре подорожали на 0,9% до 5,933 доллара за миллион британских термических единиц, а акции крупнейшего производителя сжиженного газа в Америке Cheniere Energy Inc. подорожали на 2% на новостях о переносе даты возобновления работы СПГ-терминала во Фрипорте.

Еще на прошлой неделе Фрипорт утверждал, что планирует частично возобновить работу в ноябре, но затем предупредил партнеров, что возникли обстоятельства, заставляющие отложить начало работы.

Новая точная дата неизвестна.

«Наша работа движется к возобновлению работы,- говорится в

Фрипорт, кстати, должен также получить одобрение плана по восстановлению в Управлении по безопасности трубопроводов и опасных материалов(PHMSA. На это может уйти одна-две недели, считают в аналитической энергетической компании Wood Mackenzie Ltd. Аналитики Wood Mackenzie также считают, что возобновить работу СПГ-терминал во Фрипорте сможет не ранее, чем в декабре.