Стало известно о серьёзных разногласиях между Германий и Польшей из-за Украины

Миссия Евросоюза по подготовке военных из-за Украины выявила серьёзные разногласия между Варшавой и Берлином.\

Как пишет издание Tagesspiegel, тренировочная миссия ЕС расположится в Польше и ФРГ, к её работе также могут присоединиться другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз.

Известно, что оперативный штаб миссии будет располагаться в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы, миссия рассчитана на два года и на указанный период выделяется около 106,7 млн евро.

Журналисты издания отметили, что подготовка к запуску миссии показала, насколько напряженными являются отношения между Берлином и Варшавой.

Со стороны Германии, в частности, последовала критика относительно того, что штаб-квартира миссии будет располагаться на территории Польше, так как правительство ФРГ якобы опасается «российских маневров» со стороны расположенной рядом Калининградской области.

«Из-за того, что Берлин и Варшава не могут прийти к соглашению, были потрачены драгоценные недели», – отмечается в материале Tagesspiegel.

Помимо этого, подчёркивается, что в результате встречи глав МИД стран Евросоюза было принято решение, согласно которому у миссии будут две штаб-квартиры: одна в Польше и другая в ФРГ. Газета также напомнила о серьёзных трениях Варшавы и Берлина, которые неоднократно возникали из-за вопроса поставок вооружений Киеву.

