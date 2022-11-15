ЦБ упростил получение дополнительных лицензий участникам рынка ценных бумаг

Банк России упростил порядок получения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, кредитными организациями и клиринговыми организациями разрешений на дополнительные виды деятельности на рынке ценных бумаг, когда возможность такого совмещения предусмотрена законом. Для этого уже не надо проходить повторную проверку, достаточно будет просто подать заявление и приложить необходимые документы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Для получения дополнительной лицензии на рынке ценных бумаг (включая деятельность по инвестиционному консультированию) таким организациям будет достаточно направить в Банк России через личный кабинет заявление и документы о должностных лицах, нужных для ведения дополнительных видов деятельности. Эти организации также должны соответствовать лицензионным требованиям и не иметь неисполненных предписаний или других мер воздействия», — пояснили в Центробанке.

Если все будет заполнено правильно, регулятор выдаст лицензию или включит организацию в единый реестр инвестиционных советников за один рабочий день после получения заявления. Такой порядок должен существенно облегчить для участников рынка возможность получения дополнительных лицензий. Ранее для этого требовалось пройти повторную процедуру проверки.

Положение Банка России, которое уже зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу с 1 апреля следующего года, также изменит порядок лицензирования деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев и акционерных инвестиционных фондов. Информация о предоставлении им лицензий будет вноситься в единый реестр, и соискателю, вместо бумажной лицензии будет направляться выписка из реестра в электронной форме. Кроме того, положение ЦБ вводит проведение предлицензионных проверочных мероприятий для данной категории соискателей.

