Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу по Украине.

По словам представителя Кремля, российские власти не наблюдают пока стола переговоров, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, мы пока собственно не наблюдаем стола переговоров», – сказал пресс-секретаря главы государства.

Как писал «Эксперт», ранее Песков заявил, что Украина отказалась вести переговоры с Россией по указу из Вашингтона.

«Ну очевидно же, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошёл явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно», – сказал Песков.

При этом он напомнил, что нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией превращено в закон, запрещающий «незалежной» и её руководству вести переговоры с РФ и президентом Владимиром Путиным.

