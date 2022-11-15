В ООН сообщили о пытках российских военнопленных током на Украине

Украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных.

Об этом на брифинге в Женеве заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт РИА Новости.

По ее словам, представители миссии опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной, задокументировав случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования.

«В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона "тапик". Один военнопленный вспоминал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок"», – рассказала Богнер.

Она в частности, отметила, что миссия ООН зафиксировала случаи жестокого обращения военнопленными в исправительной колонии в Днепропетровской области, а также в нескольких СИЗО.

