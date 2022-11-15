Вице-мэр Ефимов: производители электрооборудования Москвы нарастили выпуск продукции более чем на 30%

Московские промышленники по итогам января-сентября 2022 года увеличили выпуск электрического оборудования на 34%. Об этом сообщил 15 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные Мосстата.

«Московские производители электрического оборудования активно осваивают новые технологии, чтобы обеспечивать растущую потребность в своей продукции, а также расширяют портфель заказов и увеличивают объемы выпуска, — рассказал Владимир Ефимов. — По итогам 9 месяцев 2022-го предприятия изготовили на 34,2% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года».

При этом объем отгрузки за этот период прирос на 5% и превысил 75 млрд рублей, добавил вице-мэр.

В частности, промышленники столицы на 13% увеличили поставки кабельной продукции и на 18% — электродвигателей, генераторов, трансформаторов и других устройств, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По оценкам властей столицы, этому росту способствовала и антикризисная поддержка города. Так, крупные производства могут получить статус промышленного комплекса, который дает налоговые преференции. Региональная ставка налога для них снижена до 13,5%, налог на имущество сокращен вдвое, земельный налог — на 80%, а ставка арендной платы — в 5 раз (до 0,3% от кадастровой стоимости участка). Отметим, в этом году специальные статусы промышленникам Москвы продлили автоматически, без обязательного сбора документов для пролонгации льгот.

Власти столицы продолжают поддерживать промышленный комплекс города, в том числе предоставляют производственникам льготное кредитование, ищут альтернативных поставщиков, помогают взаимодействовать с органами власти. Эти функции возложены на городской Центр поддержки промышленности, куда может обратиться любое предприятие.